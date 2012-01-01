Вітаємо переможців

Універсіада Львівщини серед ВНЗ
Легкоатлетичний крос
В Універсіаді Львівщини серед вищих навчальних закладів з легкоатлетичного кросу (1000 м) переможцями стали:
– Хамуляк Христина, (1 дорослий розряд), студентка географічного факультету 1 курсу, призер чемпіонату області;
– Грабовська Мар’яна, (канд. у майстри спорту) студентка 2 курсу факультету іноземних мов, член збірної області.
12 жовтня 2011 р. у Стрийському парку в індивідуальній першості на 1000 м дівчата здобули 1 місце.
До складу Університетської збірної з легкої атлетики входять:
Лопушанська Оксана – 1 курс, філософський факультет;
Бойко Ольга – 4 курс, економічний факультет;
Воляник Юлія – 2 курс, філологічний факультет;
Байсин Надія – 2 курс, економічний факультет.
Боротьба самбо
Подвійною перемогою відзначилися студенти нашого Університету у змаганнях з боротьби самбо під час проведення Універсіади Львівщини серед ВНЗ, яка відбулась 23-24 листопада 2011 р.
Перше місце п’єдесталу пошани підкорили спортсменки: Грет Роксолана, ІV курс, географічний факультет; Жук Софія, ІІІ курс, юридичний факультет; Шестопалова Вікторія, V курс, географічний факультет; Саврась Дарія, ІV курс, факультет прикладної математики і інформатики; Брунарська Світлана, V курс, факультет електроніки; Дурач Христина, І курс, факультет іноземних мов.
Серед чоловіків перемогу здобули: Шийович Святослав, І курс, юридичний факультет; Грубчак Олександр, IV курс, юридичний факультет; Хоркавий Назар, І курс, філософський факультет; Лозинський Тарас, ІІ курс, філософський факультет; Хоркавий Юрій, IV курс, економічний факультет; Лобась Юрій, ІІІ курс, економічний факультет; Гончук Сергій, ІІІ курс, географічний факультет; Мелєметьєв Георгій, IV курс, географічний факультет.
Спартакіада ЛНУ ім. Івана Франка
Плавання
Вперше за п’ятнадцять років у басейні спорткомплексу було відновлено Спартакіаду з плавання, яка відбулась 15 листопада 2011 року. У змаганнях взяли участь 15 факультетів та Правничий коледж, загалом – 136 учасників.
У командній першості перемогу здобув факультет іноземних мов; друге місце – юридичний факультет; третє – механіко-математичний факультет.
Переможцями в індивідуальних видах стали:
Медвідь Наталя – ІІІ курс, механіко-математичний факультет;
Логвинова Анна – І курс, факультет іноземних мов;
Сидорчук Галина – IV курс, факультет іноземних мов;
Кравченко Богдан – І курс, факультет міжнародних відносин;
Полохайло Максим – ІІ курс, юридичний факультет;
Підцерковний Іван – ІІІ курс, геологічний факультет.
Фітнес-аеробіка
24 листопада 2011 року у спортивному комплексі ЛНУ ім. Івана Франка відбулись змагання з фітнес-аеробіки.
Перше місце серед команд-учасниць здобув економічний факультет.
Друге місце посіла команда факультету прикладної математики та інформатики.
Третє місце – факультет міжнародних відносин.
Спортивно-розважальне свято на воді “Аква-Бум”
14 листопада 2011 року в басейні спортивного комплексу Університету відбулось спортивно-розважальне свято на воді “Аква-Бум”.
Змагання проводились у вигляді змагальних естафет у два етапи:
1 етап – відбірковий, всі команди брали участь у трьох естафетах;
2 етап – фінальний, у шести естафетах брали участь шість команд, що потрапили у фінал.
Переможці свята на воді визначалися серед п’яти команд:
“Дельфін” – студенти фізичного факультету;
“Аква-Віта” – студенти факультету культури і мистецтв;
“Льошти” – студенти факультету прикладної математики та інформатики і філософського факультету.
“Веселі ласти” – студенти філологічного та географічного факультету.
“Титанік” – студенти факультету журналістики.
Переможцем у змаганнях на воді за сумою п’яти естафет стала команда “Льошти” із загальною кількістю 222 бали.
Друге місце посіла команда “Веселі ласти” – 206 балів.
Третє місце команда “Дельфін” – 164 бали.
Лілія Левків, викладач кафедри фізичного виховання і спорту