Вітаємо переможців

Універсіада Львівщини серед ВНЗ

Легкоатлетичний крос

В Універсіаді Львівщини серед вищих навчальних закладів з легкоатлетичного кросу (1000 м) переможцями стали:

– Хамуляк Христина, (1 дорослий розряд), студентка географічного факультету 1 курсу, призер чемпіонату області;

– Грабовська Мар’яна, (канд. у майстри спорту) студентка 2 курсу факультету іноземних мов, член збірної області.

12 жовтня 2011 р. у Стрийському парку в індивідуальній першості на 1000 м дівчата здобули 1 місце.

До складу Університетської збірної з легкої атлетики входять:

Лопушанська Оксана – 1 курс, філософський факультет;

Бойко Ольга – 4 курс, економічний факультет;

Воляник Юлія – 2 курс, філологічний факультет;

Байсин Надія – 2 курс, економічний факультет.

Боротьба самбо

Подвійною перемогою відзначилися студенти нашого Університету у змаганнях з боротьби самбо під час проведення Універсіади Львівщини серед ВНЗ, яка відбулась 23-24 листопада 2011 р.

Перше місце п’єдесталу пошани підкорили спортсменки: Грет Роксолана, ІV курс, географічний факультет; Жук Софія, ІІІ курс, юридичний факультет; Шестопалова Вікторія, V курс, географічний факультет; Саврась Дарія, ІV курс, факультет прикладної математики і інформатики; Брунарська Світлана, V курс, факультет електроніки; Дурач Христина, І курс, факультет іноземних мов.

Серед чоловіків перемогу здобули: Шийович Святослав, І курс, юридичний факультет; Грубчак Олександр, IV курс, юридичний факультет; Хоркавий Назар, І курс, філософський факультет; Лозинський Тарас, ІІ курс, філософський факультет; Хоркавий Юрій, IV курс, економічний факультет; Лобась Юрій, ІІІ курс, економічний факультет; Гончук Сергій, ІІІ курс, географічний факультет; Мелєметьєв Георгій, IV курс, географічний факультет.

Спартакіада ЛНУ ім. Івана Франка

Плавання

Вперше за п’ятнадцять років у басейні спорткомплексу було відновлено Спартакіаду з плавання, яка відбулась 15 листопада 2011 року. У змаганнях взяли участь 15 факультетів та Правничий коледж, загалом – 136 учасників.

У командній першості перемогу здобув факультет іноземних мов; друге місце – юридичний факультет; третє – механіко-математичний факультет.

Переможцями в індивідуальних видах стали:

Медвідь Наталя – ІІІ курс, механіко-математичний факультет;

Логвинова Анна – І курс, факультет іноземних мов;

Сидорчук Галина – IV курс, факультет іноземних мов;

Кравченко Богдан – І курс, факультет міжнародних відносин;

Полохайло Максим – ІІ курс, юридичний факультет;

Підцерковний Іван – ІІІ курс, геологічний факультет.

Фітнес-аеробіка

24 листопада 2011 року у спортивному комплексі ЛНУ ім. Івана Франка відбулись змагання з фітнес-аеробіки.

Перше місце серед команд-учасниць здобув економічний факультет.

Друге місце посіла команда факультету прикладної математики та інформатики.

Третє місце – факультет міжнародних відносин.

Спортивно-розважальне свято на воді “Аква-Бум”

14 листопада 2011 року в басейні спортивного комплексу Університету відбулось спортивно-розважальне свято на воді “Аква-Бум”.

Змагання проводились у вигляді змагальних естафет у два етапи:

1 етап – відбірковий, всі команди брали участь у трьох естафетах;

2 етап – фінальний, у шести естафетах брали участь шість команд, що потрапили у фінал.

Переможці свята на воді визначалися серед п’яти команд:

“Дельфін” – студенти фізичного факультету;

“Аква-Віта” – студенти факультету культури і мистецтв;

“Льошти” – студенти факультету прикладної математики та інформатики і філософського факультету.

“Веселі ласти” – студенти філологічного та географічного факультету.

“Титанік” – студенти факультету журналістики.

Переможцем у змаганнях на воді за сумою п’яти естафет стала команда “Льошти” із загальною кількістю 222 бали.

Друге місце посіла команда “Веселі ласти” – 206 балів.

Третє місце команда “Дельфін” – 164 бали.

Лілія Левків, викладач кафедри фізичного виховання і спорту