Львів досягає полоністичних олімпійських висот

Літо 2012 року видалося багатим на високо оцінені у Польщі та світі навчальні й наукові здобутки львівських полоністів – студентів і викладачів нашого Університету. Кілька студенток здобули відзнаки як найкращі у світі знавці польської мови серед іноземців, а завідувач кафедри польської філології отримала високу міжнародну нагороду в галузі розвитку полоністики.

Сім студенток-третьокурсниць Львівського університету стали учасницями курсу з польської мови, який організував у Кракові викладач кафедри польської філології ЛНУ ім. Івана Франка, доктор Єжи Ковалевський. Курс закінчився складанням державного іспиту з польської мови на здобуття міжнародного сертифіката. Щоденні заняття з граматики та комунікації відбувалися за чітким графіком у невимушеній дружній атмосфері. Тричі на тиждень студенти мали цікаві екскурсії Краковом та околицями. Попри напружений графік, вечори залишалися вільними, і цей час можна було використати на те, аби краще пізнати Польщу, її мешканців, культуру та звичаї поляків. Однак найбільшою сатисфакцією став для львівських студенток складений іспит, який засвідчив високий рівень знань із польської мови, що їх здобуто, передусім, у рідному Львівському університеті, а систематизовано на літньому курсі. Цього року іспит склали Ольга Гуменна, Василина Кондюх, Олександра Майданюк, Анна Мороз, Христина Попик, Галина Присташ, Оксана Стадник. Такий іспит для студентів з України організовано у Кракові не вперше – уже третій рік поспіль наші студенти здобувають сертифікати європейського зразка, що свідчить про якісні стандарти викладання польської мови у Львівському університеті.

Мрією кожного студента львівської полоністики є участь у літній школі польської мови, культури та літератури Сілезького, Варшавського, Яґеллонського, Вроцлавського, Люблінського чи інших польських університетів. Цього літа у варшавському Полонікумі побували студентки другого курсу Марта Тупис та Ярина Смертига, а в літній школі Сілезького університету, що у місті Цєшин, взяли участь п’ять другокурсниць – Олеся Задворняк, Анна-Марія Козак, Дарина Криницька, Ольга Петришин і Марта Чавага. Наші студентки мали змогу навчатися разом із представниками не одного десятка країн світу, зокрема й таких віддалених, як Китай, Японія, Південна Корея, Канада. За результатами вступних кваліфікаційних тестів, усі студентки зі Львова потрапили у групи з найвищим рівнем знання польської мови. Мовні заняття проходили в неординарній, захопливій формі. Великий інтерес у львів’янок викликали й академічні лекції з польської мови, літератури, культури, історії Польщі. Насиченою була культурно-розважальна програма, серед іншого – можливість переглядати польські кінофільми, брати участь у пісенних вечорах, конкурсах, екскурсіях. У літній школі в Цєшині всі охочі могли спробувати себе в ролі акторів Театру дитячої поезії та при адаптації сценічної повісті Вітольда Ґомбровича “Фердидурка”. Під час поетичного вечора, присвяченого нобелівській лауреатці Віславі Шимборській, її вірш “Są tacy, którzy…” прозвучав дев’ятнадцятьма мовами, зокрема й українською. Авторами перекладу були українські студенти. Непересічною подією кожного року в маленькому Цєшині є Вечір Народів, що відбувається на головній площі міста за участю представників усіх країн, що приїхали до Літньої школи. Цьогоріч учасники України з великим успіхом презентували театралізоване дійство під назвою “Українське весілля”.

Найважливішою подією став черговий Диктант з польської мови для іноземців (відбувається щороку в Цєшині), для участі в якому додатково прибули студенти з літніх шкіл Варшави та Любліна, зокрема й львів’янки Марта Тупис і Ярина Смертига, делеговані на конкурс варшавським центром Полонікум як найкращі знавці польської мови. Титул Іноземного чемпіона польської мови здобула Йоанна Клімша з Чехії. Титул Першого віце-чемпіона виборола львів’янка Марта Чавага, а Другим віце-чемпіоном стала також наша студентка Анна-Марія Козак. У двох окремих конкурсних номінаціях перемогли “варшавські” гості – полоністки зі Львова Марта Тупис і Ярина Смертига. Міжнародний Диктант 2012 року засвідчив, що серед найкращих у світі знавців польської мови аж чотири переможниці є студентками Львівського національного університету імені Івана Франка! Успішна участь львівських студентів у міжнародному змаганні з польської мови стала вже доброю традицією, оскільки щорічно львів’яни є серед лауреатів цього найпрестижнішого для іноземців конкурсу.

Улітку шестеро викладачів та аспірантів кафедри польської філології стали учасниками V Світового конгресу полоністів, що проходив 10–13 липня 2012 року в м. Ополє (Польща). Конгрес “Полоністика перед викликами сучасності”, головою оргкомітету якого був відомий польський мовознавець професор Станіслав Ґайда, проходив під почесним патронатом Президента Республіки Польща Броніслава Коморовського. Загалом на Конгрес прибуло близько двох сотень полоністів з різних країн. У рамках Конгресу відбувалися пленарні та секційні засідання, презентації наукових видань, кілька круглих столів, присвячених актуальним питанням полоністичного мовознавства та літературознавства, сучасному стану й перспективам розвитку зарубіжних полоністик, мовно-культурним проблемам світової Полонії тощо. Науковці зі Львова виголосили доповіді в секційних засіданнях, взяли участь у роботі круглих столів і презентаціях наукових видань, представили на Конгресі власну наукову продукцію – кілька найновіших книг з польської мови та літератури.

Головні напрями наукових досліджень, представлені на Конгресі Львівським університетом, стосувалися сучасного функціонування польської мови в Україні (доповіді доц. Алли Кравчук та здобувача Марії Зелінської), методики навчання польської мови та культури в україномовному середовищі (д-р Єжи Ковалевський) та польської фразеології. Фразеологічну проблематику порушили у своїх виступах асистенти кафедри польської філології Юлія Сагата, Оксана Лозинська та аспірантка Христина Ніколайчук. Усі три доповіді молодих львівських дослідниць, що ґрунтувалися на величезних за обсягом матеріалах електронних корпусів текстів польської мови, викликали неабиякий інтерес у слухачів, зокрема й найавторитетніших польських професорів. Львівську полоністичну школу фразеології вони оцінили як плідну й перспективну, а методологію запропонованих для дискусії досліджень схвалили як таку, що може слугувати взірцем для наукового вивчення сучасної фразеології не тільки у закордонних полоністичних осередках, а й у самій Польщі.

Під час роботи круглого столу “Підсумки та перспективи світової полоністики” здобутки сучасної полоністики у Львівському університеті представила завідувач кафедри польської філології Алла Кравчук. Доповідь, яку ілюструвала мультимедійна презентація, делегати Конгресу сприйняли із великим зацікавленням. Під час дискусії, в якій обговорювали стан наукових студій та методики викладання у різних навчальних осередках, полоністику Львівського національного університету імені Івана Франка визнали однією з двох найуспішніших у світі. У виступах учасників Конгресу прозвучала теза: тимчасом як європейські славістики переживають кризові явища, борючись за кожного студента, у Львові полоністичні студії є престижними, популярними, приваблюють охочих не тільки зі Львова й околиць, а й з інших областей України.

Гідно було представлено на конгресі дидактичні здобутки та науковий доробок львівської полоністики – формально ще зовсім молодої (кафедру польської філології створено в Університеті 2004 року), однак із тривалими традиціями, що сягають початку ХІХ століття і плідно розвивалися у Львівському університеті у межах кафедри слов’янської філології.

Завідувача кафедри польської філології доц. Аллу Кравчук як одну із п’яти осіб – учасників Конгресу – нагороджено медаллю Товариства співпраці Польща – Схід “За ви­знач­ні досягнення і заслуги у розвитку закордонної полоністики”.

Підготували:

Оксана Стадник,

Марта Чавага,

Христина Ніколайчук,