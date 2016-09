Святий Миколай подарував важкохворим дітям м’які іграшки

Це стало можливим завдяки спільній ініціативі Студентської інформаційної мережі Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – “СІМ”), благодійного фонду “Доктор Клоун” та відомого українського етно-гурту “AtmAsfera”. Метою акції було зібрати іграшки для важкохворих дітей, що перебувають у лікарнях-стаціонарах Львова.

Отже, 16 грудня в Центрі культури та дозвілля Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся доброчинний концерт гурту “AtmAsfera” з нагоди Дня Святого Миколая.

Ідея організації концерту виникла раптово. Якось зустрівшись із представниками музичного гурту, активні студенти нашого Університету запропонували організувати доброчинний концерт до Дня Святого Миколая. Далі були зустрічі з Уляною Мазепою з благодійного фонду “Доктор Клоун”, що дало змогу реалізувати заплановане.

10 грудня в Малій сесійній залі Львівської міської ради відбулася прес-конференція, на якій виступили представники Студентської інформаційної мережі, благодійного фонду “Доктор Клоун” та лідер гурту “AtmAsfera” Андрій Шадій. Також були присутні інші члени гурту – Анастасія та Юлія Яремчук і Тимур Гогітідзе. Учасники прес-конференції коротко розповіли про заплановане дійство.

Увечері того самого дня “AtmAsfera”, “Доктор Клоун” та “СІМ” виступили у прямому ефірі програми “Вечірній простір” (ЛОДТРК, “Дванадцятий канал”). Учасники розмови висловили свої думки про акцію та закликали телеглядачів підтримати доброчинний концерт. Саме на “Вечірньому просторі” “СІМ” оголосила “Фотомобілізацію-квест” для тих, хто любить фотографувати і є прихильником гурту “AtmAsfera”. Автори найкращих фоторобіт отримають пам’ятні подарунки від групи “AtmAsfera”. На прощання гурт акустично виконав дві композиції, які розчулили ведучих програми Галину Тарадайку та Василя Мицька.

14 грудня “AtmAsfera” завітала на прямий ефір програми “Вже ранок”, де порадувала тих глядачів і слухачів, які не змогли почути гурт 10 грудня.

15 грудня відбувся брифінг для лідерів Студентської інформаційної мережі ЛНУ ім. Івана Франка, на якому наші студенти ближче познайомилися з членами гурту “AtmAsfera” Анастасією Яремчук та Андрієм Шадієм і поставили їм свої запитання.

– Як ви всі зібралися? Розкажіть про ідею створення гурту.

Анастасія Яремчук:

– Почалося з того, що ми зустріли Андрія в Криму, де він грав свої панківські пісні. Нас вразили його глибокі тексти. Ми з Юлею навчалися в консерваторії, виконували класичну музику, грали в оркестрі. Проте нам завжди хотілося щось сказати людям. Бо коли граєш чужу музику, там теж дуже багато інформації, і ти можеш її по-різному інтерпретувати. Коли ми почули тексти Андрія, вони стали нам дуже близькими. Ми підійшли до нього, познайомилися. З’ясувалося, що він теж зі Львова. Випала нагода пограти разом у нашому місті. Потім долучилися інші музиканти, наші друзі…

– Ваша основна мета, за вашими словами, – не заробити гроші, а донести меседж, свою думку. Окресліть, будь ласка, свою основну думку.

Анастасія Яремчук:

– Мені дуже хотілося б нашою музикою достукатися до сердець слухачів. Щоб ця музика допомогла зупинитися, подивитися на світ збоку, відмежуватися від суєти і спробувати знайти себе. Наша музика – це “особа” і “сфера”, тобто особа, яка шукає і може замислюватися над глибокими питаннями.

Андрій Шадій:

– До нас на сайт часом приходять листи, і деякі з них дуже щирі. Найбільше вражає, коли люди пишуть, що до концерту почувалися погано. Ні, не саме цього дня, а загалом відчували якусь безвихідність, безсенсовність свого існування з тих чи інших причин. І коли пишуть, що після концерту в них з’явилося натхнення щось робити, творити, іти далі, це нас дуже надихає! Як бачимо з відгуків слухачів, наша музика таки виношує оте найглибше прагнення чи бажання кожної людини – бажання любити. Проте дуже часто воно натикається на мури сірої буденності, і надія розбивається. Намагаємося з цим боротися.

– На концерті імпровізуєте, чи все йде так, як на репетиціях?

Анастасія Яремчук:

– Спершу в нас усе було побудовано на імпровізаціях. З часом, коли було багато концертів, усе ввійшло в якусь точну колію і ми грали так, як на репетиціях. Тепер повертаємося до імпровізації.

– Чи бачите конкурентів серед українських гуртів?

Андрій Шадій:

– Музика – не спорт (хто швидше добіжить до фінішу). Хоча справді є цей фініш, і в усіх він однаковий, і ми намагаємося добігти першими.

Анастасія Яремчук:

– Особисто я жодної конкуренції не відчувала. Часом виконуємо якісь композиції, і хтось каже: “Ой, ці барабани мені щось нагадують”. Але ми пишемо те, що відчуваємо. Уже стільки всього написано і переписано… Якщо ти свідомо в когось щось “здираєш”, це одна річ. А якщо ти від серця пишеш, і воно подібне на якусь композицію, то це все одно вже інакше!

– У вас є композиція із назвою “Nama om”. Про що вона?

Анастасія Яремчук:

– Це – пошук. Ми хотіли й кліп зняти на цю композицію. Зрештою, зняли, але не такий, який хотіли. Є те, що є. Ідея була така, що кожен із нас, до того, як ми зібралися, перебував у якійсь своїй життєвій ситуації. Ігор працював у банку, ми з Юлею навчалися в консерваторії, Андрій грав у рок-групі. Але в якийсь момент ми всі відчули, що маємо щось змінити, що наше життя не дає нам щастя. Ми починаємо просто йти, приходимо в якесь місце й починаємо грати. Для мене, власне, ця композиція – пошук, імпульс до того, щоб іти і щось шукати. Зазвичай, якусь особу, яка дасть інформацію, правдиве рішення, навіть самим своїм існуванням!

16 грудня в Центрі культури та дозвілля ЛНУ ім. Івана Франка відбувся благодійний концерт. Розпочався він о 17.00. На вході в залу представники благодійного фонду “Доктор Клоун” збирали іграшки, що стали своєрідними “перепустками” на концерт.

Концерт відвідало близько 200 людей, про що свідчать результати – 228 новеньких іграшок. Проте були й такі, хто просто приніс іграшки, навіть не дочекавшись початку виступу.

Початок виявився непередбачуваним: з технічних причин у місті вимкнули електрику, і в Університеті зникло світло. Але ні гурт, ні їхні прихильники цього не злякалися – розпочали акутично. У цілковитій темряві відбувся й фотофлешмоб, який організували учасники “СІМу”. Через 10 хвилин світло з’явилося. Менше хвилини на підключення апаратури, і концерт тривав далі. Про ліхтарі та неполадки всі забули. Гурт виконав близько десяти композицій.

Після концерту охочі придбали компакт-диски з композиціями гурту, взяли автографи та сфотографувалися на згадку. Задоволеними були всі – і глядачі, й організатори, бо ж “AtmAsfera” створила в залі чудову атмосферу.

У ніч на 19 грудня подарунки роздали дітям відразу двох лікарень: КЗ ЛОР “Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр” та КЗ ЛОР “Обласна дитяча клінічна лікарня “Охматдит”.

Юлія Гриценко,

Студентська інформаційна мережа

Редакційна довідка:

Назва гурту: “AtmAsfera”.

Стиль: world-music, ethno-rock, folk, instrumental, contemporary music

Дискографія: “Знайти” (2006, арт-рок); “Forgotten Love” (2006, етно), у процесі підготовки – новий альбом!

Офіційний сайт: www.atmasfera.com.

Склад гурту:

Анастасія Яремчук – флейта, вокал.

Юлія Яремчук – клавішні, вокал.

Андрій Шадій – мандоліна, флейти, вокал.

Андрій Черкасов – бас-гітара.

Тимур Гогітідзе – ударні, дарабука.

Михайло Пузюрін – гітара.

Чому “AtmAsfera”?

Назва складається з двох слів: “atma” – у перекладі означає особистість, і “sfera” – оболонка, що її оточує. Загалом ця назва розповідає про те, що оточує особу – її внутрішній світ, почуття, переживання, миті щастя, а також проблеми. Концерти гурту лише підтверджують, що під час виступів публіка цілковито зливається з ними в єдине ціле, тим самим створюючи чудодійну атмосферу. Проте якими б простими вони не виглядали на сцені, але до своїх пісень, а саме до обробки й аранжування, ставляться вкрай вимогливо. Дивно, але колектив зібрався не у Львові, звідки походить більша частина гурту, а в південному Сімеїзі 2003 року.

Концерти та фестивалі:

“Червона Рута” – 2005,

“Музичний Острів” – 2006,

“Етно Еволюція” – 2006, 2007,

“Woodstock” – 2006, 2007, 2008, 2009 (Польща),

“The Global Battle of the Bands” – 2006, 2007 (Київ),

міжнародний фінал “The Global Battle of the Bands – 2007” (Лондон),

“Інша музика” – 2007 (Київ),

“Мазепа-Фест” – 2007 (Полтава),

“CrossDrumming” – 2007 (Польща),

“Ethno Cross” – 2008 (Польща),

“Ursus” – 2008 (Польща),

“Країна Мрій” – 2008 (Київ),

“Трипільске Коло” – 2008, 2009, 2010 (Ржищів),

“II Praski Piknik Rowerowy” – 2008 (Польща),

“Бойківська ватра” – 2008 (Львівська обл., с. Явір),

“Etniczne insiracje” – 2009 (Польща),

“Latajacy Holender” – 2009 (Польща),

“Пустые Холмы” – 2009 (Росія),

“Norwegian Grand Prix” – 2009 (Норвегія),

“Molde-jazz” – 2009, 2010 (Норвегія),

“Ostroda Folkowo festival” – 2010 (Польща),

“Music Off Road Festival na Mazurach” – 2010 (Польща),

“Rozsypaniec Festival” – 2010 (Польща),

“Sari Festival” – 2010 (Польща).

З творчістю колективу

можна ознайомитися на таких ресурсах:

www.atmasfera.com/audio

www.facebook.com/atmasfera

www.myspace.com/atmasfera

www.lastfm.ru/music/atmasfera